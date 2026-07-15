Bruno Mars ha eseguito uno spettacolo a San Siro indossando un completo nero con dettagli floreali e uno stile anni 70, mentre ha cantato in una discoteca ispirata a quegli anni. Prima del concerto, si è fermato a mangiare carbonara. Durante l’evento, ha omaggiato l’Italia con un gesto, salendo su una vespa con la sciarpa della Nazionale. Le sue prime parole sono state una richiesta di protezione per il pubblico e di forza.

Il completo nero con fantasia floreale, lo spacco a V e lo stile Anni 70 non sono un vezzo estetico, ma una dichiarazione poetica. Bastano i primi secondi sul palco per capire che Bruno Mars è un viaggiatore del tempo. Le note iniziali suonate dalla band per realizzare che è uno che il sound l’ha inventato – o meglio, solo riportato in vita – pescando dalla Motown, da Santana, da soul e dal funk. E con le sue produzioni, l’ha trasportato nel nuovo millennio. Ieri sera, martedì 14 luglio, prima che la sua sagoma comparisse a San Siro, a Milano, un breve video proiettato sui megaschermi è diventato la promessa di uno spettacolo che in Italia mancava da quasi dieci anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Grazie Dio, proteggi il pubblico e donaci la forza”: Bruno Mars fa ballare San Siro in una discoteca Anni 70 e omaggia l’Italia su una vespa con la sciarpa della Nazionale. Prima si è abbuffato di carbonara

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Bruno Mars illumina San Siro come una cattedrale gotica. “Fa’ che sia il miglior show di sempre”Bruno Mars ha aperto il suo concerto a San Siro con un gesto di preghiera e ha richiesto che lo spettacolo sia il migliore di sempre.

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Iniziamo questa giornata Chiedendo a Dio la Sua protezione e il Suo amore. Buon martedì amici. x.com

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