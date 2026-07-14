Bruno Mars illumina San Siro come una cattedrale gotica Fa’ che sia il miglior show di sempre

Da ilgiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bruno Mars ha aperto il suo concerto a San Siro con un gesto di preghiera e ha richiesto che lo spettacolo sia il migliore di sempre. Il palco è stato allestito come una cattedrale gotica, con una grande vetrata multicolore come sfondo e luci che ricordano un ambiente sacro. La musica si è diffusa nell’aria, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

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Un palco che diventa la navata di una cattedrale gotica: sullo sfondo una vetrata multicolore, e la musica che arriva fino al cielo. Bruno Mars inizia il suo show a San Siro con le mani giunte in una preghiera laica: “Proteggici e fai che questo sia il miglior spettacolo di sempre”. A San Siro stasera è tutto esaurito. A dieci anni dalla sua ultima esibizione in Italia, stasera tornerà tra i suoi fan nostrani con "The Romantic tour". Il cantante da 70,4 di stream globali su tutto il suo catalogo, è il primo artista a superare i 3 miliardi di streaming con 5 brani differenti e ha ottenuto oltre 2 miliardi di streams per il nuovo album che ha ufficialmente debuttato al 1° posto della Billboard 200, segnando il suo primo album in assoluto a debuttare in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Bruno Mars ~ The Romantic Tour ~ Las Vegas ~ Full Show

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