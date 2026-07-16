Bruno Mars a San Siro | tra il pubblico spunta Michael Jordan!

Durante il concerto di Bruno Mars a San Siro, è stato notato tra il pubblico un uomo riconoscibile come Michael Jordan. La leggenda dell’NBA, in vacanza in Sardegna, è arrivata a Milano con il suo jet privato e ha assistito all’evento musicale. La sua presenza è stata catturata in alcuni video condivisi dai fan sui social network.

Michael Jordan, in vacanza in Sardegna è volato a Milano a bordo del suo jet privato per godersi il concerto di Bruno Mars a San Siro. Ai fan dell’artista non è sfuggita la presenza della leggenda Nba e lo hanno immortalato in questi video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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BRUNO MARS - THE ROMANTIC TOUR | MINNEAPOLIS 5/13/26

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