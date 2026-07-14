bruno mars doppietta a san siro storia e carisma di una superstar

Bruno Mars ha tenuto due concerti a San Siro, portando sul palco il suo repertorio. Durante lo spettacolo, ha ringraziato con una preghiera, chiedendo protezione per il pubblico e riconoscendo la fortuna di poter continuare a esibirsi. La serata ha visto la presenza di numerosi fan che hanno seguito le esibizioni dell’artista, noto per il suo carisma e le performance dal vivo. La rosa rossa posta sull’altare ha accompagnato il momento di ringraziamento.

Una rosa rossa sull’altare e una preghiera. "Dio, ti ringrazio d’avermi concesso un altro giorno per fare ciò che amo. Tutto quel che chiedo è che tu protegga questo pubblico. E tutti quelli che sono su questo palco. Dona a me e alla mia band la forza e l’energia per regalare a questa città uno spettacolo che non dimenticherà mai. Amen". Il kolossal da stadi con cui Bruno Mars torna oggi e domani a Milano, tra gli spalti in deliquio del “ Meazza ”, inizia nella casa del Signore in cui, completo rosso e cappello bianco, l’ultimo dei romantici invoca la protezione divina per lo show che va ad iniziare. E a quel suono di campane, di squillanti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Bruno Mars: The Romantic Tour | Live Nation UK

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