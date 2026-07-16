Ci sono storie di motori che superano i confini dell’asfalto per diventare veri e propri romanzi di formazione. "Bruno Giacomelli - continuavano a chiamarmi Jack O’ Malley" è esattamente questo: un libro bellissimo, che profuma di quell'automobilismo romantico, epico e pericoloso degli anni '70 e '80, capace di catturare anche chi non ha mai masticato di pistoni e carburatori., Il racconto parte con un brivido cinematografico. Siamo a Watkins Glen, Bruno è in testa al Gran Premio degli Stati Uniti dopo aver strappato una pole position stratosferica (quasi un secondo di vantaggio su un certo Nelson Piquet). Parla in prima... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "Bruno Giacomelli - Continuavano a chiamarmi Jack O’Malley": la corsa di una vita, dentro e fuori pista

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Book Launch | Bruno Giacomelli. Continuavano a chiamarmi Jack O'Malley

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