Due ex calciatori condividono una lunga carriera trascorsa tra campo e vita privata, iniziata nel Brescia e proseguita nell'Inter. I due sono noti per aver avuto un rapporto molto stretto e duraturo, che li ha visti sempre uniti, sia dentro che fuori dal calcio. Recentemente, uno dei due ha espresso il rammarico che l’altro avrebbe meritato di partecipare al Mondiale del 1982.

Milano, 6 maggio 2026 – Becca e Spillo. Spillo e Becca. Sempre insieme. Prima al Brescia e poi all'Inter. Dove Altobelli arriva un anno prima dell'amico dal quale non si separerà mai. Dentro e fuori dal campo. Anche in questo anno difficile per Evaristo Beccalossi, morto nella notte a 69 anni, Altobelli gli è sempre stato accanto. Pur non riuscendo ad accettare che la malattia potesse aver segnato così profondamente quello che definiva un fratello. Amicizia profonda. “Cosa ci univa? L'amicizia profonda. E poi in campo ci capivamo al volo ”, racconta all'Ansa Altobelli che non riesce a darsi pace per la morte dell’amico nonostante fosse ormai preparato a dirgli addio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altobelli e Beccalossi, una vita insieme dentro e fuori dal campo. “Avrebbe meritato di esserci al Mondiale ‘82”

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Ospite di questo pomeriggio Valeria Altobelli, cantante e presentatrice. Ha fatto parte del cast di Forum dal 2013 al 2016 #forum #rete4 - facebook.com facebook