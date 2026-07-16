Brucia un furgone di alimentari a San Vigilio | da Città Alta si alza una colonna di fumo nero

Un furgone destinato al trasporto di alimentari è stato completamente distrutto da un incendio nella mattina di giovedì 16 luglio in zona San Vigilio. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, causando una colonna di fumo nero visibile dal centro storico di Città Alta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è ancora da accertare.

Bergamo. Un furgone adibito al trasporto di alimentari è stato distrutto da un incendio nella mattina di giovedì 16 luglio in zona San Vigilio. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo, generando una densa colonna di fumo nero che si è alzata da Città Alta ed è stata notata da gran parte del centro cittadino. Secondo le prime informazioni, accanto al furgone erano parcheggiate anche alcune automobili, che fortunatamente non sono state raggiunte né danneggiate dall’incendio. Diversi residenti della zona hanno riferito di aver sentito un forte botto poco prima di vedere le fiamme. Al momento non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause del rogo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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