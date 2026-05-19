Mascalucia 16enne fugge all’alt dei Carabinieri | guidava senza patente e con marijuana in auto

Durante un controllo straordinario nelle strade della provincia, i Carabinieri hanno fermato un'auto condotta da un ragazzo di 16 anni. Alla richiesta di documenti, il giovane ha tentato di scappare, ma è stato immediatamente raggiunto. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati della marijuana e si è scoperto che il ragazzo guidava senza patente. La fuga si è conclusa con il suo arresto e il sequestro dell’auto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari dei Carabinieri sulle strade della provincia. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, impegnata quotidianamente nel monitoraggio delle principali strade urbane ed extraurbane della provincia etnea per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Nel corso di uno dei servizi di pattugliamento, i militari hanno denunciato un minorenne trovato alla guida di un’auto di grossa cilindrata senza patente e con della droga a bordo, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mascalucia, 16enne fugge all’alt dei Carabinieri: guidava senza patente e con marijuana in auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fugge all'alt e viene inseguito dai carabinieri: guidava senza patente e senza assicurazioneGuidava senza patente e quando si è imbattuto in un posto di blocco dei carabinieri, a Sezze, ha proseguito la corsa senza fermarsi. Senza patente fugge all'alt dei carabinieri a Montesilvano: arrestato dopo un pericoloso inseguimentoUn 22enne è stato arrestato dai carabinieri di Montesilvano a seguito di un pericoloso inseguimento scattato durante un posto di blocco stradale.