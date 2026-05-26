Francesco Cannizzaro è stato eletto nuovo sindaco di Reggio Calabria, conquistando il municipio dopo 12 anni di gestione di centrosinistra. La vittoria del centrodestra si è concretizzata con il suo nome, ponendo fine a oltre un decennio di amministrazione di sinistra. La città ha scelto di cambiare guida politica, con Cannizzaro che ha ottenuto la maggioranza alle urne. La sua vittoria rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato.

Il centrodestra trionfa a Reggio Calabria con la vittoria di Francesco Cannizzaro. Una scommessa vinta e che strappa al centrosinistra 12 anni di amministrazione. Non ce l’ha fatta, infatti, il candidato dem Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni uscente dopo il crollo della giunta Falcomatà. Il distacco tra i due è netto: gli exit poll incoronano Cannizzaro con il 64-68% contro il 21-25% di Battaglia. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta il risultato come «una specie di balsamo» per il centrodestra. Per il governatore, dopo l’esito del referendum «molti si erano depressi». Ricorda inoltre il passato con Cannizzaro, definendolo uno dei parlamentari più attivi per la città, oltre che tra i primissimi consiglieri del partito. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chi è Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria che strappa il comune al centrosinistra dopo 12 anni

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Intervento del Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per il Centrodestra Francesco Cannizzaro.

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