L’Unione Europea ha respinto le restrizioni dell’Austria sui camion nel tratto del Brennero, favorendo l’Italia in una disputa legale di lunga durata. La Corte ha stabilito che le limitazioni imposte dall’Austria sono incompatibili con le norme comunitarie, favorendo così la posizione italiana. La decisione si inserisce in un contesto di controversie tra i due paesi riguardanti le restrizioni al traffico pesante lungo il corridoio.

L’Italia ottiene un importante successo nella lungabattaglia legale contro le limitazioni imposte dall’Austriaal traffico pesante lungo il corridoio delBrennero. L’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea,Manuel Campos Sánchez-Bordona,ha infatti concluso che il divieto di transito notturno, quello settoriale e il divieto invernale applicati da Vienna sulle autostradeA12della Valle dell’Inn eA13del Brennero sonoincompatibili con il diritto europeo. Le conclusioni arrivano nell’ambito delricorso per inadempimentopresentato dall’Italia contro l’Austria e rappresentano un passaggio significativo, anche se non definitivo. Il parere dell’avvocato generale non è infatti vincolante, ma nella maggior parte dei casianticipa l’orientamento della futura sentenza della Corte di giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Brennero, l’Ue boccia i divieti dell’Austria ai Tir, Italia verso una vittoria davanti alla Corte

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