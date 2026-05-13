La Corte di giustizia dell' Ue boccia l' Italia sulle assunzioni del personale Ata nelle scuole | Troppi contratti a tempo determinato

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha deciso che il sistema italiano di assunzioni del personale Ata nelle scuole non rispetta le norme europee. La decisione si basa sul fatto che vengono stipulati troppi contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti pubblici di istruzione. La sentenza evidenzia come questa pratica rappresenti una violazione delle leggi comunitarie in materia di lavoro.

Dall'Europa arriva una bocciatura per l'Italia. Secondo la Corte Ue di giustizia, il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica (Ata) viola il diritto dell'Unione europea. Secondo la Corte di Lussemburgo, che ha accolto.🔗 Leggi su Today.it

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