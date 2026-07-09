La Corte dei conti europea ha bocciato il Superbonus italiano, definendolo la misura più costosa e meno efficiente tra quelle analizzate nei quattro Paesi esaminati. La decisione si basa su un confronto tra Italia, Belgio, Lituania e Cipro, evidenziando che l’Italia sostiene costi elevati senza ottenere risultati proporzionali. La valutazione si concentra sui costi sostenuti e sull’efficacia delle misure di incentivo per il miglioramento energetico.

Corte dei conti europea boccia il Superbonus: i giudici contabili di Bruxelles definiscono la misura italiana la più costosa e la meno efficiente tra quelle analizzate nei quattro Paesi presi in esame: Italia, Belgio, Lituania e Cipro. Così viene messo nero su bianco in un rapporto dedicato agli interventi finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf). Corte dei conti europea contro il Superbonus. Secondo la relazione, la possibilità di coprire fino al 110% delle spese di ristrutturazione ha rappresentato un utilizzo inefficiente delle risorse europee destinate all’efficienza energetica degli edifici residenziali. Il documento mette inoltre in evidenza criticità nella selezione dei progetti, nei controlli e nella valutazione dei risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Superbonus, Corte dei conti Ue boccia l’Italia: misura costosa e poco efficiente

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