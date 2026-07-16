Una stagione turistica che non tradisce le attese della vigilia. A Portonovo, perla del Conero, meta tra le più amate dell’Adriatico, il trend per l’estate 2026 si conferma decisamente positivo. "La stagione sta andando molto bene – dice Marcello Nicolini, presidente del Consorzio La Baia – e anche le condizioni climatiche ci aiutano. I segnali si erano già visti in partenza, con i ponti del 25 Aprile e di Pasqua, con arrivi di molto superiori agli anni precedenti. Ci sono molti italiani, veneti, lombardi, toscani, umbri e romagnoli, ma anche tanti stranieri che provengono da Belgio, Olanda, Germania, Svezia, molti dalla Russia. Gli hotel sono tutti pieni e anche gli stabilimenti balneari hanno un gran numero di ospiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom a Portonovo, italiani e stranieri: "Più 20% di presenze sull’anno scorso"

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