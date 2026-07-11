Roma la campagna abbonamenti vola | 18mila tessere in tre giorni +20% sull’anno scorso

In tre giorni, sono state vendute 18.000 tessere di abbonamento per la squadra di calcio, segnando un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Nonostante il mercato si muova lentamente, l’interesse dei tifosi si mantiene elevato. La campagna di sottoscrizione è partita con numeri significativi, evidenziando un entusiasmo che si traduce in una forte risposta da parte del pubblico. I dati sono stati comunicati ufficialmente dalla società sportiva.

Il mercato della Roma procede a rilento, ma l’entusiasmo dei tifosi giallorossi corre a una velocità completamente diversa. Nei primi tre giorni di campagna abbonamenti sono già state staccate 18.000 tessere, il 20% in più rispetto ai rinnovi registrati nello stesso periodo delle passate stagioni, come riporta Il Messaggero. Curve e Distinti trainano le vendite. A guidare la corsa agli abbonamenti sono soprattutto i settori popolari dello stadio: il 67% dei romanisti ha scelto Curve e Distinti, confermando come il cuore pulsante del tifo giallorosso continui a preferire i settori più caldi dell’impianto. Il 27% ha invece optato per la Tribuna Tevere, mentre il restante 6% ha preferito la Monte Mario, completando così la fotografia di una distribuzione che rispecchia le abitudini consolidate del pubblico capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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