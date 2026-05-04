Turismo in Lombardia | +3,7 milioni di presenze in un anno boom di stranieri

Nel 2025, la regione Lombardia ha registrato un aumento di 3,7 milioni di presenze turistiche rispetto all’anno precedente, consolidando un trend positivo. Tra i visitatori, si è osservato un incremento significativo di stranieri, che hanno contribuito alla crescita complessiva. La città principale ha visto un afflusso crescente di turisti provenienti dall’estero, mentre le strutture ricettive si sono adattate per accogliere questa domanda in aumento.

Milano, 4 maggio 2026 – Il turismo in Lombardia conferma il proprio trend di crescita n el 2025, con un a umento di 1.469.253 arrivi e 3.752.370 presenze rispetto all'anno precedente. I dati complessivi parlano di 22.354.234 arrivi e 56.713.901 presenze, consolidando il ruolo della regione tra le principali destinazioni turistiche italiane. A trainare il settore è soprattutto l a componente internazionale: i visitatori stranieri rappresentano il 68 per cento delle presenze e il 6 3,3 per cento degli arrivi, confermando una forte attrattività sui mercati esteri. Questi dati, elaborati dall' "Osservatorio regionale sul turismo e l'attrattività...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turismo in Lombardia: +3,7 milioni di presenze in un anno, boom di stranieri Notizie correlate Turismo, boom di presenze. Impennata degli stranieri 60mila arrivati dall’esteroIl turismo a Carrara non si è limitato a crescere ma ha letteralmente cambiato marcia, trasformando la città del Marmo in una delle destinazioni più... Veneto, il boom del turismo all’aperto: 20 milioni di presenzeDurante gli Stati generali del comparto turistico tenutisi a Chioggia, il vicepresidente della Regione, Pavanetto, ha illustrato il ruolo centrale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Lombardia trionfa alla seconda edizione del FMI Camping Trophy; Turismo in Lombardia da record per il ponte del primo maggio: +13% rispetto al 2025; Il turismo accessibile non è una concessione: dalla Sicilia alla Lombardia quattro storie di vacanze senza barriere; Turismo sostenibile e accessibile: contributi fino a 25mila euro. Turismo in Lombardia: +3,7 milioni di presenze in un anno, boom di stranieriI dati presentati in occasione del Tavolo regionale per le politiche turistiche e l'attrattività, promosso dall'assessorato regionale guidato da Debora Massari ... ilgiorno.it Turismo in Lombardia da record per il ponte del primo maggio: +13% rispetto al 2025MILANO (ITALPRESS) – Il Ponte del 1° Maggio conferma il momento estremamente positivo del turismo lombardo e rafforza le prospettive di crescita per la ... ilnordestquotidiano.it Il ponte del primo maggio ha costituito un test importante per il turismo all’ombra del Vesuvio. Sulla soglia della prima delle estati della Coppa America, e nell’anno solare in cui Napoli, Capitale Europea dello Sport, ambisce a superare il record dei 20 milioni d - facebook.com facebook