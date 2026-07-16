Ieri sera, durante la trasmissione “In Onda” su La 7, l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini ha risposto in modo sguaiato a una domanda sulle primarie. Ha detto che sono inutili perché il risultato sarebbe già deciso, riferendosi a un’elezione politica imminente. La discussione si è concentrata sulla validità delle primarie come metodo di scelta, con Bonaccini che ha sottolineato come siano superate.

Mi ha colpito il modo piuttosto sguaiato con cui ieri sera, a In Onda su La 7, l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini ha risposto a una domanda del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, sull’opportunità di anticipare le primarie da parte del centrosinistra, considerati anche gli evidenti scricchiolii della maggioranza, senza aspettare fino a ottobre per cominciare a discutere del programma. Bonaccini si è imbizzarrito, ha detto che la domanda era infantile, che prendeva gli elettori del centrosinistra per «coglioni» e non so cos’altro, perché non si può pensare di fare le primarie prima di aver scritto il programma, al che Cerasa ha replicato che lui suggeriva semmai di anticipare anche quello, ma il bisticcio è stato presto interrotto dalla pubblicità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Bonaccini difende primarie inutili per scegliere chi reciterà un copione già scritto

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