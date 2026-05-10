Garlasco i dubbi sul foglietto con scritto assassino Parla l’avvocato di Sempio | Era solo il copione di uno spettacolo ecco perché

«L’appunto che inizia con la scaletta “cucina, sala, tv” e finisce con la parola “assassino” era un appunto preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo “La fabbrica degli innocenti”». Così Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, replica alle contestazioni sul biglietto finito al centro degli accertamenti investigativi. Il riferimento è al foglio a quadretti scritto in stampatello da Sempio e poi gettato in un bidone lontano da casa, uno dei tanti elementi su cui si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta. Insieme ad altri materiali e intercettazioni, il documento viene considerato dagli investigatori come parte del quadro indiziario relativo alla posizione del 38enne.🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta

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Sempio e il foglietto, parla l’avvocato: “Erano gli appunti per registrare un video per uno spettacolo”Pavia, 10 maggio 2026 – “Siamo difronte all’ennesimo travisamento dei fatti e della prova”.

Garlasco, quel foglietto di Sempio con scritto «assassino»: lo gettò in un bidone lontano da casa dopo la convocazione dei carabinieriUn foglio a quadretti scritto in stampatello, gettato frettolosamente in un bidone lontano da casa.

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