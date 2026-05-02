La Flotilla 2 si conclude con un esito ormai deciso: tra tensioni e trattative diplomatiche, i partecipanti stanno tornando a casa. Gli attivisti coinvolti sono stati identificati e si sa chi ha coperto le spese per questa iniziativa. La vicenda si è svolta in acque internazionali, con manifestazioni e dichiarazioni pubbliche, mentre le telecamere erano puntate sulla scena. La conclusione si avvicina, lasciando poche sorprese rispetto alle premesse.

C’eravamo già passati. Mare aperto, slogan al vento, missione “umanitaria” con telecamere accese e finale prevedibile. E infatti: replay. La nuova avventura della Global Sumud Flotilla si chiude come la precedente — con un abbordaggio, qualche polemica internazionale e un rientro organizzato all’ultimo minuto. Solo che, tra Creta e Gaza, resta una domanda sospesa come un salvagente dimenticato: chi paga il conto di questa crociera militante? Sbarco a Creta e valigie pronte. Il grosso della compagnia — 175 attivisti — è stato gentilmente accompagnato fino al porto di Ierapetra, sull’isola di Creta, grazie a una trattativa diplomatica degna di un tour operator in crisi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla 2, finale già scritto: tra polemiche e diplomazia tutti a casa (quasi). Ma chi sono gli attivisti, e chi paga la vacanza?

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