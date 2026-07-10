Durante controlli nei quartieri popolari di Brusciano, i Carabinieri hanno sequestrato droga e bombe a mano nelle aree comuni di un complesso. L'intervento si è svolto nel complesso ex Legge 21981, dove sono stati trovati sostanze stupefacenti e materiale esplosivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di diverse quantità di droga e di esplosivi. Nessuna persona è stata fermata o arrestata durante l'intervento.

Brusciano, controlli nei quartieri popolari: trovati droga ed esplosivi nelle aree comuni del complesso 219. Controlli dei Carabinieri a Brusciano. Una giornata di controlli straordinari a Brusciano ha portato al ritrovamento di droga e materiale esplosivo nelle aree comuni del complesso ex Legge 21981. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Sequestrati 200 grammi di marijuana. Durante il rastrellamento, i militari hanno rinvenuto un pacco nascosto tra i canali di scolo contenente circa 200 grammi di marijuana. La scoperta ha spinto i Carabinieri ad approfondire ulteriormente le verifiche nell’area. Trovate una bomba a mano e una “marmotta”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Droga e bombe a mano a Brusciano: sequestri durante i controlli

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