10 ordigni della Seconda guerra mondiale sono stati trovati lungo i binari di una linea ferroviaria. La circolazione tra Napoli e Roma è stata sospesa per permettere le operazioni di messa in sicurezza. La linea rimarrà interrotta fino al completamento delle verifiche e delle operazioni di bonifica. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza pubblica e l’integrità dell’infrastruttura ferroviaria.

A seguito della segnalazione, è stato prontamente attivato un dispositivo di sicurezza che ha comportato l’interruzione della circolazione ferroviaria fino al termine delle operazioni, per garantire l’incolumità della popolazione e la sicurezza dell’infrastruttura. Un team di artificieri dell’Esercito Italiano è intervenuto sul posto, procedendo alla messa in sicurezza degli ordigni e, successivamente, al trasporto in un’area sicura, dove saranno accantonati per il brillamento, pianificato nei prossimi giorni. Le operazioni si sono svolte in stretto coordinamento con le autorità locali e con il personale delle Forze dell’Ordine, intervenute sul posto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Formia, trovate 10 bombe della Seconda guerra mondiale lungo i binari: stop alla linea Napoli-Roma

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10-07-2026 - Rimosse le 10 bombe della seconda guerra mondiale trovate sotto la ferrovia

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