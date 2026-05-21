A Bacoli è crollata una parte del Belvedere Valenzi dopo il terremoto di magnitudo 4.4
Questa mattina, nei Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area causando danni ai edifici e alle strutture. A Bacoli, una parte del Belvedere Valenzi è crollata a causa della scossa, mentre altre zone hanno riportato danni più o meno rilevanti. Le autorità stanno verificando la stabilità delle costruzioni e procedono con le ispezioni nelle zone interessate. Non ci sono segnalazioni di feriti o vittime al momento.
A Bacoli si sono registrati i danni più significativi dopo la scossa di terremoto di questa mattina nei Campi Flegrei. Verifiche anche sugli edifici in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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