A Bacoli è crollata una parte del Belvedere Valenzi dopo il terremoto di magnitudo 4.4

Questa mattina, nei Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area causando danni ai edifici e alle strutture. A Bacoli, una parte del Belvedere Valenzi è crollata a causa della scossa, mentre altre zone hanno riportato danni più o meno rilevanti. Le autorità stanno verificando la stabilità delle costruzioni e procedono con le ispezioni nelle zone interessate. Non ci sono segnalazioni di feriti o vittime al momento.

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