Bolzano crollo del tetto del tribunale durante lavori di ristrutturazione aule distrutte una persona ferita - VIDEO

Durante lavori di ristrutturazione, il tetto del tribunale di Bolzano è crollato all'alba, causando la distruzione di diverse aule e uffici. L’aula principale, quella della Corte d’Assise, e due aule al terzo piano dedicate alle udienze civili sono state completamente distrutte. Una persona è rimasta ferita. Il cedimento strutturale ha interessato l'intera struttura, rendendo inagibili le aree colpite. Sono in corso verifiche sulla stabilità dell'edificio e sulle cause del crollo.

A seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l’aula principale, quella della Corte d’Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civilii Un cedimento strutturale ha colpito all’alba il tribunale di Bolzano, dove u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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