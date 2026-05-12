La copertura di una palestra nella zona di Villa Pigna è crollata la sera del 17 gennaio 2017, a seguito di una nevicata abbondante che ha interessato l’area. Attualmente, è in corso una perizia per accertare le cause del crollo, che ha coinvolto la struttura integrata. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Sarà una perizia a stabilire le cause del crollo della copertura della struttura integrata di Villa Pigna avvenuto la sera del 17 gennaio 2017 quando un’abbondante nevicata ha colpito tutto il territorio. Fu proprio il maltempo a far saltare in extremis una partita di calcetto organizzata da alcune persone, per cui miracolosamente nessuno si fece male. Il tribunale di Ascoli la affiderà in occasione della prossima udienza del 13 luglio all’ingegnere Antonello Fanti. Imputati sono Riccardo Adamoli e Carlo Guaiani, assistiti rispettivamente dagli avvocati Nardi e De Vecchis, accusati di disastro colposo e crollo colposo. Attraverso l’avvocato Gionni, il Comune di Folignano si è costituito parte civile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tetto crollato nella palestra, ora una perizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tragedia sfiorata a Fidenza: crollato il tetto di una palestraTragedia sfiorata nella mattinata di venerdì 6 marzo a Fidenza, all'interno della palestra Kinesis di via XXVI Aprile, 8.

Tetto crollato: 15 residenti soffrono muffa e degradoIl degrado degli alloggi Acer in via XXV Aprile a Portomaggiore è una realtà che pesa sulla vita di quindici residenti, tra cui anziani e persone con...