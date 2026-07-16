Bolzano crolla parte del tribunale | Poteva essere una tragedia il commento del presidente Bortolotti

Da tgcom24.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba, una sezione significativa del tribunale di Bolzano, costruito negli anni ’30, è crollata. Il cedimento ha interessato circa un quarto dell’edificio, che era sottoposto a lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il presidente ha commentato che la situazione avrebbe potuto causare una tragedia. La struttura coinvolta si trova nel centro della città e le operazioni di soccorso sono in corso. Nessuna informazione sulla presenza di persone all’interno al momento del crollo.

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All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco., I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del palazzo di giustizia. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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