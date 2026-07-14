Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto non ci sono persone coinvolte
Una grossa frana si è staccata nelle Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarperi. L’emergenza, scattata nel primo pomeriggio, non ha coinvolto persone. I soccorritori sono tornati a valle senza aver riscontrato feriti o danni. Non ci sono segnalazioni di incidenti o persone coinvolte. La frana ha causato l’interruzione temporanea delle attività di soccorso, ma nessuna altra conseguenza è stata registrata.
Non ci sono persone coinvolte, i soccorritori stanno tornando a valle. Fortunatamente è terminata senza conseguenze l'emergenza scattata nelle prime ore del pomeriggio a causa del distacco di una grossa frana nelle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco era avvenuto dopo un forte e improvviso temporale. In quel momento numerosi escursionisti erano in zona, ma nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto erano intervenuti gli elicotteri Philican e il Soccorso Alpino dell'Alta Pusteria., La prima frana ha interessato la Val Campo di Dentro, nei pressi del Rifugio Tre Scarperi, uno dei più rinomati e frequentati di questa parte delle Dolomiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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