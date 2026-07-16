Bolzano crolla parte del palazzo del tribunale

Da imolaoggi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina all’alba, una porzione di un palazzo del tribunale di Bolzano, costruito negli anni '30, è crollata. Il cedimento ha interessato circa un quarto dell’edificio, che stava subendo lavori di ristrutturazione e ampliamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i lavori sono stati immediatamente sospesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

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Questa mattina all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco. “Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro”: lo spiega il procuratore Axel Bisignano all’ANSA. Il crollo che questa mattina, verso le 6, ha interessato il Palazzo di Giustizia del capoluogo altoatesino, è verosimilmente connesso ai lavori di ristrutturazione in corso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano

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