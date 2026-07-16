Bolzano crolla parte del palazzo del tribunale Sfiorata la tragedia

Da tv2000.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si è verificato il crollo di una parte del palazzo del tribunale a Bolzano. La struttura è crollata senza causare vittime, ma la notizia ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Nessun ferito è stato segnalato, ma il crollo ha provocato disagi e l’intervento dei vigili del fuoco. La zona è stata messa sotto controllo per verificare eventuali rischi ulteriori.

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È crollata nella notte una parte del palazzo del tribunale a Bolzano. Una tragedia sfiorata che ha destato grande preoccupazione. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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