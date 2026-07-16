Bolzano, crolla parte del palazzo del tribunale. Sfiorata la tragedia

Notizia in breve

Nella notte si è verificato il crollo di una parte del palazzo del tribunale a Bolzano. La struttura è crollata senza causare vittime, ma la notizia ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Nessun ferito è stato segnalato, ma il crollo ha provocato disagi e l’intervento dei vigili del fuoco. La zona è stata messa sotto controllo per verificare eventuali rischi ulteriori.