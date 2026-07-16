Bolzano crolla il tetto del tribunale | ‘Sembrava un terremoto’

Nelle prime ore dell’alba, una sezione del tribunale di Bolzano, in corso di ristrutturazione, è crollata. Il cedimento si è verificato durante i lavori, causando il crollo del tetto e generando un rumore simile a un terremoto. Una donna addetta alle pulizie è rimasta leggermente ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La struttura, risalente al Ventennio, è stata evacuata immediatamente.

Nell'edificio erano in corso i lavori di ristrutturazione. Leggermente ferita una donna addetta alle pulizie Sono le prime luce dell’alba, quando una parte importante deltribunale di Bolzano, palazzo che risale al Ventennio,crolla disastrosamente. Un cedimento che ha coinvolto almenoun quarto del tetto dell’edificiofinendo sull’ingresso del palazzo di giustizia, dove erano in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento. Attimi di puro terrore e disorientamento. E almeno per il momento, ci sarebbe solo una persona rimasta coinvolta:una donna addetta alle pulizie che è rimasta leggermente feritama che fortunatamente è riuscita ad uscire dall’edificio autonomamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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