Una parte dell’edificio del tribunale di Bolzano è crollata questa mattina senza causare feriti. L’edificio, costruito negli anni Venti, era vuoto al momento del cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori sanitari. Inizialmente, si era pensato a un attentato, ma successivamente si è esclusa questa ipotesi. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Stamattina una porzione dell'edificio sede del Tribunale di Bolzano è crollata senza provocare feriti. L'edificio, che risale al ventennio, era vuoto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soccorritori sanitari. La causa del cedimento è ancora ignota, ma finora le colonne esterne non sono crollate. "All'inizio abbiamo pensato ad una bomba, un attentato - racconta Christian Auer, ispettore antincendio capo del corpo permanente dei vigili del fuoco, fra i primi ad arrivare sul posto - Grazie alle verifiche poi abbiamo capito che si trattava di un dissesto statico". Il primo pensiero è andato subito a potenziali feriti: "Sul posto c'era l'impresa di pulizia, diversi operatori erano già usciti, qualcuno mancava l'appello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Bolzano, cedimento strutturale al tribunale: "Credevamo fosse un attentato"

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