Bolzano cede parte del palazzo del tribunale | Il presidente | poteva essere una tragedia

All’alba, una sezione significativa del tribunale di Bolzano, un edificio risalente agli anni ’30, è crollata. Il cedimento ha interessato circa un quarto dell’edificio, dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il presidente dell’ente ha dichiarato che la situazione poteva trasformarsi in una tragedia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il crollo ha provocato danni strutturali notevoli.

All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco., I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del palazzo di giustizia. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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