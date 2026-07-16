Bologna medaglia d’oro per i portici

Il comitato Unesco ha respinto la richiesta di estendere la tutela ai portici di Bologna, aggiungendoli a quelli già riconosciuti cinque anni fa. La decisione riguarda l’ampliamento della lista di bene tutelato, senza approvare l’inclusione di nuove sezioni del portico. La bocciatura è stata comunicata dopo una valutazione delle caratteristiche e dello stato di conservazione delle strutture. Nessuna modifica è stata approvata in relazione a questa richiesta di ampliamento.

E’ un vero peccato che il comitato Unesco abbia bocciato l’allargamento dei portici di Bologna compresi nella tutela oltre ai dodici già certificati cinque anni fa. Bologna se lo merita, e credo sia necessario fare di tutto per ottenere il risultato appena possibile. La richiesta del Comune non è rivoluzionaria: si tratta di cambiare i confini a sette dei dodici tratti Unesco, accorpandone alcuni e allargando il perimetro di altri. Franco Cesari Risponde Beppe Boni Richiesta legittima quella del Comune di Bologna, ma è altrettanto legittima la posizione di Icomos, organo consultivo dell’ Unesco per la valutazione dei beni culturali, che comunque non ha del tutto chiuso la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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