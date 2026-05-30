Gli spettacoli teatrali ispirati a Stefano Benni si terranno in vari luoghi di Bologna, tra cui Piazza Maggiore. Tra gli artisti che parteciperanno ci saranno alcuni con cui il sindaco condividerà il palco durante l’evento. La manifestazione, che coinvolge diversi spazi cittadini, si inserisce nel Bologna Portici Festival, riconosciuto come patrimonio Unesco. La programmazione include performance e iniziative artistiche legate alla letteratura e alla cultura, con appuntamenti anche in altri punti della città.

? Domande chiave Dove si svolgeranno gli spettacoli teatrali ispirati a Stefano Benni?. Chi salirà sul palco di Piazza Maggiore insieme a Matteo Lepore?. Come diventerà l'ex Monastero della Visitazione grazie al progetto UNESCO?. Quali artisti animeranno la serata dedicata a Radiofreccia con Ligabue?.? In Breve Programma teatrale ispirato a Benni con Filippo Pagotto nei bar cittadini dal 5 giugno.. Premio ALI con Matteo Lepore e Roberto Gualtieri in Piazza Maggiore.. Concerto di Luciano Ligabue sabato 6 giugno alle 22 in Piazza Maggiore.. Progetto Bulaggna Sound celebra i 20 anni di Bologna Città della Musica UNESCO.. La mitica Luisona plana davanti al sindaco Matteo Lepore per dare il via ufficiale alle presentazioni del Bologna Portici Festival, che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso da giovedì 4 a domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna Portici Festival: la città diventa un palcoscenico Unesco

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