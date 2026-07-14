Bologna Tedesco allo scoperto | Il rinnovo di Orsolini è diventato una telenovela…Sul futuro di Lucumì Castro e Rowe dico questo

Il tecnico del Bologna ha commentato la situazione di mercato, definendo il rinnovo di Orsolini come una vera e propria telenovela. Ha inoltre detto che sul futuro di Lucumì, Castro e Rowe fornirà aggiornamenti in seguito. Le sue dichiarazioni sono arrivate mentre la squadra ha iniziato ufficialmente la preparazione sul campo di Valles.

Bologna, Domenico Tedesco ha parlato così dei temi più caldi di calciomercato. Le sue dichiarazioni. Il nuovo corso del Bologna ha ufficialmente mosso i primi passi sul rettangolo verde di Valles. Davanti a una bella cornice di circa trecento sostenitori rossoblù, la formazione emiliana ha sostenuto la prima seduta di allenamento sotto la guida del neo tecnico Domenico Tedesco. Al termine del lavoro sul campo, l’allenatore ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù, affrontando a viso aperto i temi più caldi del calciomercato estivo e soffermandosi in particolare sul futuro di Riccardo Orsolini e Jhon Lucumì. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il rinnovo di Orsolini: filtra grande ottimismo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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