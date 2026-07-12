Il Bologna aspetta una risposta da Orsolini | le ultime sul rinnovo

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna attende una risposta da parte di Orsolini sulla proposta di rinnovo del contratto, che scade nel giugno 2027. L’attaccante non ha ancora comunicato se accetterà o meno l’offerta del club. La questione sarà affrontata durante il ritiro estivo, in vista delle prossime stagioni.

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Nel corso del ritiro estivo il Bologna dovrà provare a risolvere anche la questione legata al rinnovo di Riccardo Orsolini. L'attaccante va in scadenza a giugno 2027 ma non ha ancora dato una risposta alla proposta messa sul tavolo dai rossoblù. Il club gli ha offerto un prolungamento fino al 2029 a circa 2,5 milioni di euro a stagione e spera di arrivare a una fumata bianca nel giro di qualche giorno., Le pretendenti per Orsolini non mancano e il Bologna non può permettersi di perderlo a zero l'estate prossima. Sulle tracce del classe '97 ci sarebbero il Besiktas dell'ex Italiano e il Trabzonspor. L'Arabia, invece, non sembra una destinazione gradita dall'ex Ascoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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