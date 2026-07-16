Alle prime ore di questa mattina, carabinieri e polizia hanno lanciato un blitz nel centro di Napoli, con un elicottero che sorvolava a bassa quota su Montesanto. Le forze dell’ordine sono intervenute tra Montesanto e piazza Dante, cercando presumibilmente armi e droga. Sul posto sono state dispiegate diverse pattuglie, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui risultati dell’operazione.

Sin dalle prime ore di questa mattina è in corso in centro a Napoli un blitz delle forze dell'ordine. Carabinieri e polizia di stato sono impegnati nella zona che va da Montesanto a piazza Dante in un blitz, probabilmente alla ricerca di armi e droga. Ucciso davanti alla scuola, il Riesame libera il killer l’inchiesta riparte da zero L'operazione ad alto impatto, probabilmente, è in consecuzione alla stesa di Montesanto poche settimane fa. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Blitz in centro a Napoli, elicottero vola a bassa quota su Montesanto: in campo carabinieri e polizia alla ricerca di armi e droga

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