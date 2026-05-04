Documenti contraffatti droga ubriachi alla guida | blitz dei carabinieri con l' elicottero

Nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno condotto un intervento sul litorale di Comacchio, coinvolgendo anche un elicottero per meglio presidiare l’area. Sono state identificate oltre 100 persone e fermati 51 veicoli, con alcune denunce e segnalazioni. Durante i controlli sono stati trovati documenti contraffatti, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state elevate sanzioni a persone trovate alla guida in stato di ebbrezza.