Documenti contraffatti droga ubriachi alla guida | blitz dei carabinieri con l' elicottero
Nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno condotto un intervento sul litorale di Comacchio, coinvolgendo anche un elicottero per meglio presidiare l’area. Sono state identificate oltre 100 persone e fermati 51 veicoli, con alcune denunce e segnalazioni. Durante i controlli sono stati trovati documenti contraffatti, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state elevate sanzioni a persone trovate alla guida in stato di ebbrezza.
Oltre 100 persone identificate, 51 veicoli fermati, denunce e segnalazioni. E’ stato un weekend (quello concernente il ‘ponte’ del primo maggio) di controlli specifici lungo il litorale comacchiese da parte dei carabinieri, impegnati nelle operazioni di verifica del territorio anche tramite.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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