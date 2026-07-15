All’alba, i Carabinieri hanno effettuato un blitz nel quartiere Pianura, tra via Napoli e via Evangelista Torricelli. Durante l’operazione è stato impiegato anche un elicottero, e sono state eseguite almeno dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere. L’intervento ha coinvolto numerosi militari, che hanno eseguito le misure restrittive. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Vasta operazione nel quartiere Pianura, tra via Napoli e via Evangelista Torricelli. I militari avrebbero eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: sarebbero almeno una decina gli arresti. Vasta operazione dei Carabinieri all’alba nel quartiere Pianura, a Napoli. I militari sono entrati in azione nelle prime ore di oggi, mercoledì 15 luglio, con il supporto di un elicottero che ha sorvolato a lungo l’area di via Evangelista Torricelli. Secondo le prime informazioni, il blitz avrebbe riguardato anche la zona di via Napoli, altra area considerata sensibile per la presenza di traffici illeciti e piazze di spaccio. L’elicottero dei Carabinieri ha iniziato a girare sulla zona fin dalle prime luci dell’alba, effettuando passaggi ripetuti e sempre più stretti. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© 2anews.it - Napoli, blitz dei Carabinieri all’alba a Pianura: elicottero su via Torricelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli. Blitz contro la camorra che si rigenera: raffica di arresti e denunce

Notizie e thread social correlati

Elicottero dei carabinieri sorvola all'alba la città: maxi-operazione dell'Arma con cinque arrestiAlle prime ore del mattino di martedì, un elicottero dei carabinieri ha sorvolato la città, segnando l'inizio di una maxi-operazione.

Documenti contraffatti, droga, ubriachi alla guida: blitz dei carabinieri con l'elicotteroNel corso del fine settimana, i carabinieri hanno condotto un intervento sul litorale di Comacchio, coinvolgendo anche un elicottero per meglio...

Temi più discussi: Pianura, blitz dei Carabinieri; Napoli, blitz dei carabinieri nel Quadrilatero delle Carceri: scoperti due bunker; Svapo alla marijuana e biscotti che nascondono hashish. Sequestro a Napoli; Casapesenna, colpo al clan Zagaria: undici fermi: i nomi.

#GrumoNevano - blitz dei Carabinieri in un'associazione culturale: arrestato il gestore, sequestrati oltre 400 grammi di hashish e l'intera struttura. #Cronaca #Carabinieri #Droga #Spaccio #Campania #Napoli #News #NanoTV x.com

Pianura, maxi blitz dei Carabinieri: elicotteri e perquisizioni in via Evangelista TorricelliUn’imponente operazione di controllo straordinario del territorio è scattata alle prime luci dell’alba di oggi nel quartiere di Pianura, nella periferia occidentale di Napoli. Dalle prime ore del ... napolivillage.com

Napoli, blitz a Pianura con l’elicottero: colpiti i clan dello spaccioBlitz nella notte a Napoli, nel quartieri di Pianura, dove i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare ... ilriformista.it