Alle prime luci dell’alba, i militari hanno effettuato un blitz in un covo di rapinatori, con spari e una breve sparatoria. Durante l’operazione, sono stati arrestati cinque uomini. L’intervento ha portato alla fine della fuga di una banda considerata composta da professionisti del crimine. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze significative.

Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba. A rompere il silenzio, il fragore degli spari e la fine della fuga per una banda di professionisti del crimine. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, supportati dai colleghi di Brescia, hanno smascherato una banda di origine albanese, ritenuta responsabile di una scia di violente rapine tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. Il cerchio delle indagini si è chiuso attorno a una palazzina di via Merisi a Orzinuovi, nel Bresciano, individuata come la base logistica e il covo del gruppo. Qui, secondo gli investigatori, la banda pianifica gli assalti e poi tornava con la refurtiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz all’alba dei militari. Spari e cinque arrestati nel covo dei rapinatori

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