Anziano nel mirino dei truffatori | la chiamata il falso carabiniere e il blitz dei militari veri

Hanno tentato di colpire nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, utilizzando una delle tecniche di raggiro più insidiose: quella del "finto carabiniere". La vittima, un uomo di 88 anni residente in città, è stata raggiunta da una telefonata allarmante. All'altro capo del filo, un sedicente militare.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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