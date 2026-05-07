Anziano nel mirino dei truffatori | la chiamata il falso carabiniere e il blitz dei militari veri

Da udinetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno tentato di colpire nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, utilizzando una delle tecniche di raggiro più insidiose: quella del "finto carabiniere". La vittima, un uomo di 88 anni residente in città, è stata raggiunta da una telefonata allarmante. All'altro capo del filo, un sedicente militare.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Tentano di spillare 40mila euro. Falso carabiniere truffa anziano e i veri militari stoppano il raggirodi Gaia Papi Un intervento tempestivo che ha evitato un danno economico ingente e dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze...

Carpineto Romano. Signora 67enne sventa la “truffa del falso Carabiniere”. In quattro, quando arrivano per appropriarsi dei gioielli trovano quelli veri ad arrestarliIl copione sempre lo stesso: nel primo pomeriggio di sabato di Pasqua, una voce al telefono si qualifica come carabiniere e costruisce una storia...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vendono gioielli falsi con la truffa del finto amico, anziani nel mirino; Anziani nel mirino dei truffatori: due arresti - POP; Marsala, finto incidente dopo il prelievo: anziani nel mirino dei truffatori; Anziani che stanno in casa. Un clic in più di sicurezza.

anziano nel mirino deiCoppia di anziani nel mirino dei truffatoriUn finto maresciallo ha fatto uscire un 87enne, poi un altro si è presentato alla moglie chiedendo l’oro. Ma sono arrivati i carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

Valcuvia, torna l’allarme truffe telefoniche: anziani nel mirino dei finti carabinieriNel fine settimana numerose chiamate sospette, ma nessun raggiro andato a segno Le forze dell’ordine: massima attenzione e mai consegnare denaro o oggetti di valore ... laprovinciadivarese.it

Trova facilmente notizie e video collegati.