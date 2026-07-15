Scene da film all'alba a Orzinuovi, nel Bresciano. Una trentina di Carabinieri ha sgominato la banda che, nell' ultimo periodo, era stata attiva tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia con numerosi furti: la loro base logistica era appunto nella Bassa bresciana, qui hanno fatto irruzione alle ore 5.30 i militari fermando cinque dei sei malviventi, di origine albanese. Uno di loro si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Blitz all'alba a Orzinuovi, spari contro una banda di rapinatori: la scena ripresa da una casa in via Merisi

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