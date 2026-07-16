Bitmine Immersion Technologies possiede 5,77 milioni di token ETH e ha partecipazioni totali in criptovalute e liquidità per 11,3 miliardi di dollari. L’azienda detiene il 4,8% dell’offerta totale di ETH, pari a 120,7 milioni di token. Ha raggiunto il 96% dell’obiettivo “Alchemy of 5%” in 12 mesi. È stata inserita nell’indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026 e le azioni privilegiate di Serie A saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP.

- Bitmine possiede il 4,8% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni Bitmine ha raggiunto il 96% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 12 mesi Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026 Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP Bitmine detiene 4.917.189 ETH in staking, pari a 9,0 miliardi di dollari al prezzo di 1.820 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzional Bitmine possiede 69 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,77 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,3 miliardi di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan

Notizie e thread social correlati

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,42 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollariBitmine Immersion Technologies ha dichiarato di detenere 5,42 milioni di token ETH, pari a circa il 4,49% dell’offerta totale.

Leggi anche: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,74 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,1 miliardi di dollari

Temi più discussi: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,77 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,3 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) comunica di detenere 5,77 milioni di token ETH e asset in criptovalute e cassa per complessivi 11,3 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,74 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,1 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,74 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,1 miliardi di dollari.

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Releases July Chairman's Message: ETH is the cure for the 'Uncanny Valley of Wealth'This Chairman message explains the company's belief that Ethereum is a critical interface to protect humans from the downstream implications of the increasing capabilities of AI and the resulting ... manilatimes.net

Bitmine, Sharplink e Joe Lubin supportano il lancio di EthSystems reddit

Bitmine Immersion Technologies, Inc.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Releases July Chairman's Message: ETH is the cure for the 'Uncanny Valley of Wealth'Bitmine owns 4.8% of the total ETH coin supply of 120.7 millionBitmine is 96% of the way to the 'Alchemy of 5%' in just 12 monthsBitmine was added to the Russell 1000 Large-cap index on June ... finanznachrichten.de