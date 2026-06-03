Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,42 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollari

Bitmine Immersion Technologies ha dichiarato di detenere 5,42 milioni di token ETH, pari a circa il 4,49% dell’offerta totale. La società possiede complessivamente criptovalute e liquidità per un totale di 11,6 miliardi di dollari. La comunicazione è stata rilasciata attraverso un comunicato ufficiale.

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Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan

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