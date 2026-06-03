Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,42 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollari

Da corrieretoscano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bitmine Immersion Technologies ha dichiarato di detenere 5,42 milioni di token ETH, pari a circa il 4,49% dell’offerta totale. La società possiede complessivamente criptovalute e liquidità per un totale di 11,6 miliardi di dollari. La comunicazione è stata rilasciata attraverso un comunicato ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica Bitmine detiene 4.718.677 ETH in staking, pari a 9,5 miliardi di dollari al prezzo di 2.003 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un’attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza Bitmine possiede 93 milioni di dollari di Eightco, attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

bitmine immersion technologies bmnr annuncia che le sue partecipazioni in eth raggiungono i 542 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidit224 ammontano a 116 miliardi di dollari
© Corrieretoscano.it - Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,42 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan

Video Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan

Notizie e thread social correlati

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,39 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 12,3 miliardi di dollariBitmine Immersion Technologies possiede 5,39 milioni di token ETH e ha partecipazioni complessive in criptovalute e liquidità per un totale di 12,3...

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,21 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 13,4 miliardi di dollariBitmine Immersion Technologies ha comunicato di possedere 5,21 milioni di token ETH e di aver accumulato partecipazioni in criptovalute e liquidità...

Temi più discussi: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,39 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 12,3 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies annuncia riserve in ETH per 5.42 milioni di token e una liquidità complessiva in crypto e cash di 11.6 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono 5,42 milioni di token e un totale tra crypto e cassa di 11,6 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,42 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,6 miliardi di dollari.

bitmine immersion technologies bitmine immersion technologies bmnrBitmine Immersion Technologies Announces Proposed Series A Perpetual Preferred Stock OfferingMoelis & Company and Cantor are acting as joint lead bookrunners for the offering. tmcnet.com

bitmine immersion technologies bitmine immersion technologies bmnrBitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,39 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ...Bitmine detiene 4.712.917 ETH in staking, pari a 10,1 miliardi di dollari al prezzo di 2,134 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Et ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web