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© Iltempo.it - Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,74 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,1 miliardi di dollari

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Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan

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Temi più discussi: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,70 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 9,8 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le disponibilità in ETH raggiungono 5,70 milioni di token e che il totale tra crypto e cassa ammonta a 9,8 miliardi di dollari; InvestingPro aveva avvertito che BMNR era sopravvalutata: il titolo è crollato del 57% Da Investing.com; Cantor Fitzgerald taglia il target su Bitmine Immersion per focus su Ethereum.

Tom Lee sta fottendo i detentori di Bitmine reddit

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