Il presidente della Federtennis ha scritto una lettera alla Gazzetta in cui ha criticato il calcio italiano. Ha commentato il disastro del settore, affermando di rispettare la passione dei tifosi ma di non condividere l’operato dei dirigenti che, secondo lui, l’hanno ridotto così. La sua osservazione si concentra sulla gestione e sulla situazione attuale del calcio nel paese.

Binaghi scrive alla Gazzetta. Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha osato sfottere il disastro del calcio italiano e questo in Italia non è accettabile. La sua battuta dell’altro giorno “A che ora gioca la Nazionale? Mi sono distratto con Wimbledon” ha fatto molto rumore e ieri è stata criticata dalla Gazzetta che è salita in cattedra facendo la morale. Oggi il presidente Binaghi scrive alla Gazza che gli pubblica la lettera senza neanche un richiamino-ino-ino in prima pagina (evidentemente Binaghi non è interista.). Binaghi comincia dicendo che la sua era una semplice battuta. “Perché lo sfottò, finché resta ironia, appartiene da sempre alla cultura dello sport”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Binaghi torna sul calcio italiano: “Rispetto la passione dei tifosi, non i dirigenti che l’hanno ridotto così”

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