Matteo Dagasso, calciatore pescarese, è stato convocato nella rosa della Nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, ultimi incontri stagionali prima del Mondiale. Il calcio italiano affronta critiche riguardo alla gestione dei dirigenti, accusati di prioritizzare interessi personali. Il torneo mondiale si svolgerà senza la partecipazione della nazionale italiana.

C'è anche il pescarese Matteo Dagasso tra i precettati dellaNazionale maggiore che sta preparando le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, ultimi due impegni stagionali per la Nazionale prima dell’inizio di un Mondiale che purtroppo non vedrà l’Italia protagonista. A guidare gli Azzurri sarà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Silvio baldini:La cosa più importante non è il risultato, ma il percorso

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Baldini denuncia: «Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano solo ai loro interessi»Un dirigente ha dichiarato che il calcio italiano è controllato da figure che si concentrano esclusivamente sui propri interessi.

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L'allenatore ad interim dell'Italia Baldini: Il calcio italiano è nelle mani di persone che perseguono i propri interessi. Cercano di fare affari con giocatori più anziani e ignorano i giovani. Questi 'impostori' hanno le redini. Preferiamo ancora generalmente le linee reddit

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