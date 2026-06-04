Hacker mondiali Così i cyber criminali sfruttano online la passione dei tifosi di calcio

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cybercriminali stanno sfruttando la passione per i Mondiali di calcio, che inizieranno l’11 giugno, per lanciare attacchi online. Sono stati rilevati tentativi di phishing e malware mirati a tifosi e appassionati, spesso attraverso link e messaggi fraudolenti. Le piattaforme di messaggistica e i social vengono usati per diffondere contenuti ingannevoli e raccogliere dati sensibili. Non sono ancora stati segnalati attacchi di larga scala, ma le autorità avvertono di prestare attenzione.

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Milano – Manca pochissimo all’inizio dei Mondiali di calcio, che prenderanno il via il prossimo 11 giugno. Ma in vista dell’evento i criminali informatici sono già in piena attività attirando i tifosi in trappole online con annunci fraudolenti di abbigliamento sportivo in vendita, album di figurine, biglietti per le partite e gadget vari. Reti fraudolente mondiali. Basta collegarsi ai siti-esca per far scattare la clonazione dei dati personali e bancari. Così vengono truffati fan e tifosi da tutto il mondo. Gli analisti della società di sicurezza Bitdefender Labs hanno mappato oltre 55 reti fraudolente a livello globale, concepite per sottrarre informazioni sensibili agli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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