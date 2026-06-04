Hacker mondiali Così i cyber criminali sfruttano online la passione dei tifosi di calcio

Notizia in breve

I cybercriminali stanno sfruttando la passione per i Mondiali di calcio, che inizieranno l’11 giugno, per lanciare attacchi online. Sono stati rilevati tentativi di phishing e malware mirati a tifosi e appassionati, spesso attraverso link e messaggi fraudolenti. Le piattaforme di messaggistica e i social vengono usati per diffondere contenuti ingannevoli e raccogliere dati sensibili. Non sono ancora stati segnalati attacchi di larga scala, ma le autorità avvertono di prestare attenzione.