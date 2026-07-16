Binaghi | I nostri tennisti modelli positivi a Sinner farei fare pure il 9 dell' Italia

Notizia in breve

A quattro mesi dalle ATP Finals, il presidente della Federtennis ha descritto i tennisti italiani come modelli positivi. In un’intervista esclusiva a Mediaset, ha detto che Sinner potrebbe addirittura indossare il numero 9 dell’Italia. Ha anche commentato che sarà un grande spettacolo. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli dell’evento o sui giocatori coinvolti.