Sinner al San Raffaele per nuovi controlli Binaghi | A Roma ha giocato per amore dell’Italia
Jannik Sinner si è sottoposto a nuovi controlli medici presso il San Raffaele. Il tennista, numero uno al mondo, aveva già giocato a Roma, dove è stato riferito che lo ha fatto per motivi legati alla passione per l’Italia. La visita medica è stata confermata da un dirigente dell’ospedale, che ha specificato che si tratta di controlli di routine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali del giocatore.
Nuovi controlli medici per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti programmati dopo il malore accusato durante il match di secondo turno del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, incontro che aveva poi portato alla sua eliminazione dal torneo parigino. Il campione altoatesino ha trascorso diverse ore nel padiglione Diamante della struttura sanitaria milanese per sottoporsi agli esami necessari a chiarire le cause del problema fisico emerso sulla terra rossa francese. All’uscita dall’ospedale, nel pomeriggio, Sinner non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a un rapido saluto ai cronisti presenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Sinner in ospedale: esce la notizia, cosa dovrà fare
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sinner: controlli medici al San Raffaele. Da mercoledì allenamenti verso Wimbledon
Sinner, controlli al San Raffaele: il tennista lascia l'ospedale con ZangrilloIl tennista ha effettuato controlli medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina, dopo aver accusato un malore e un...
Temi più discussi: Sinner, nuovi esami dopo malessere a Roland Garros: visita al San Raffaele di Milano; Sinner al San Raffaele dopo il malore di Parigi: accertamenti programmati; Sinner al San Raffaele, controlli in corso: domani nuovi esami; Cosa è successo a Sinner? Oggi gli esami decisivi a Milano.
#Sinner, lascia il San Raffaele dopo i controlli di routine: allenamenti da mercoledì #SkySport #SkyTennis x.com
Jannik Sinner al San Raffaele per controlli clinici prima di ricominciare ad allenarsi. Approfondisci qui facebook
Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati reddit
Jannik Sinner al San Raffaele per accertamenti programmatiJannik Sinner, dopo il malore accusato al Roland Garros e la breve vacanza in Sardegna, si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti clinici programmati da tempo. Il n ... tg24.sky.it
Sinner, visita di controllo al San Raffaele: il tennista lascia l'ospedale con Zangrillo(LaPresse) ) - Jannik Sinner ha effettuato accertamenti medici che erano già programmati all'ospedale San Raffaele di Milano lunedì mattina dopo il malore e il crollo ... ilmessaggero.it