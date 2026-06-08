Sinner al San Raffaele per nuovi controlli Binaghi | A Roma ha giocato per amore dell’Italia

Notizia in breve

Jannik Sinner si è sottoposto a nuovi controlli medici presso il San Raffaele. Il tennista, numero uno al mondo, aveva già giocato a Roma, dove è stato riferito che lo ha fatto per motivi legati alla passione per l’Italia. La visita medica è stata confermata da un dirigente dell’ospedale, che ha specificato che si tratta di controlli di routine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali del giocatore.