Un esponente del mondo dello sport ha commentato con entusiasmo i risultati di un giovane atleta italiano, sottolineando come il paese debba riconoscere il suo contributo attraverso un monumento. La squadra si sta preparando a partecipare alle prossime competizioni a Roma, avendo migliorato la propria preparazione rispetto alle occasioni precedenti. Nei tornei più recenti, la nazionale femminile aveva ottenuto risultati significativi, lasciando ben sperare per le sfide future.

Dopo aver sfiorato il colpaccio nel 2025, facendo doppietta in campo femminile (Jasmine Paolini in singolare e anche in doppio insieme a Sara Errani) e perdendo la finale maschile (Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione per la vicenda Clostebol), il tennis azzurro si presenta agli Internazionali d’Italia 2026 con la concreta possibilità di spezzare un lungo digiuno e tornare a trionfare nel singolare maschile cinquant’anni dopo Adriano Panatta. Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha elogiato il numero uno al mondo Jannik Sinner alla vigilia del prestigioso torneo in programma al Foro Italico: “ Io e Jannik ci sentiamo il meno possibile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angelo Binaghi: “Gli italiani devono fare un monumento a Sinner. Arriviamo a Roma più preparati che mai”

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