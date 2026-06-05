Messi batte il record | il patrimonio supera il miliardo di dollari

Lionel Messi ha superato il miliardo di dollari di patrimonio netto grazie ai guadagni derivanti dalla carriera sportiva. Oltre agli introiti da calcio, ha investito in immobili e aziende, diversificando le fonti di reddito. Tra gli investimenti più rilevanti ci sono proprietà immobiliari di lusso e partecipazioni in attività commerciali. Questi investimenti mirano a garantire stabilità finanziaria anche dopo il ritiro dal calcio professionistico.

Come ha fatto Messi a trasformare i guadagni sportivi in asset immobiliari? Quali sono gli investimenti che garantiscono la sua stabilità post-carriera? Perché ha preferito l'Inter Miami rispetto all'offerta della Saudi Pro League? Come cambierà il suo patrimonio quando diventerà proprietario del club??? In Breve Guadagni annuali recenti di 140 milioni tra stipendio e sponsorizzazioni commerciali. Partecipazioni in MiM Hotels in Spagna e Andorra e società Edificio Rostow . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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